Firari eski FETÖ savcısı Öz'ün ByLock yazışmalarına ulaşıldı

FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock uygulamasındaki kod adı 'ZEK' olan firari eski FETÖ savcısı Zekeriya Öz'ün çok sayıda yazışması deşifre edildi.

Yazışmalarda Türkiye'den kaçıp lüks yerlerde konaklamayı planlayan Zekeriya Öz'ün 15 temmuz hain darbe girişimini de önceden ima ettiği görülüyor.

(20 Ağustos 2015) "Derinler onu askeri darbeye götürüyorlar sanırım. Tuzağa düştüğünün farkında değil. İstedikleri ortam olunca onu oyacaklar. Rejimi ona mı teslim edecekler sanki. kaos ortamında istediklerini yaparlar. bu saatten sonra içeri girmek boşa yatmak olur. o nedenle siz de kuzu kuzu teslim olmayın."

Firari Fetöcü Öz’ün 2015 yılındaki mesajlarında o dönem Türkiye’deki terör saldırılarından çok memnun olduğu göze çarpıyor.

(21 Ağustos 2015) "Yeni bir şey yok. gündem iyice değişti. Memleket kan gölü. Notlar çok güzel, ilaç gibi. unutulmanız güzel. Herkes kendi işine bakıyor. Balık hafızalı kamuoyu unuttu sizin çıkışınızı."

Almanya'ya sığınma planları yapan savcı Öz, Mülteci olarak başvurursa eğer Suriyeli ve Hintlilerle aynı yerde mi kalacağım diye soruyor.

Z.Ö.: Şimdi bizim için özel olarak ilgilenebilir Almanlar. Bizi iade edemez, müebbetle yargılanacağız diye. İşte sığınma isteyince mülteci kampına falan mı gönderiyorlar yakalanınca? Suriyelilerin yanına gönderme ihtimalleri var mı?

Hakim ve savcıları da pasif diye suçlayan FETÖ'cü Öz, 29 Eylül 2015'teki ByLock yazışmasında şunları söylüyor:

"Şahsıma yapılan hakaret, küfür, aşağılama yazı ve tweetlerini de görmezden gelen arkadaşlar bizi hiç düşünmüyor olmalılar. Hava hoş ama küfür ve hakaretleri biz yiyoruz. Tabii ki "İstişareyle de zulüm yapılabilir" diyor büyüğümüz. Ankara'nın bu tutumu birçok arkadaşımızı da pasifleştiriyor. Ve iş göremez hale getiriyor. Hâkim, savcı pasif olursa sokaktaki vatandaş kime umut bağlayacak?"

Kayıtlara göre Öz, ByLock'taki son görüşmesini de 13 Şubat 2016'da yaptı.

Kaynak: TRT Haber

