Firari darbecinin 15 Temmuz görüntüleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin firari şüphelilerinden eski Hakim Binbaşı Kurtuluş Kaya'nın olay gününe ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflar, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 221 sanık hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen "çatı iddianamesi"nin eklerinde yer aldı.

Buna göre Kaya, darbe girişimi akşamı 20.13'te turnikelerden geçerek karargaha giriyor, 2 dakika sonra ise aynı turnikeleri kullanarak karargahtan çıkıyor. Kaya, 20.48'te ise koşarak karargaha yeniden giriyor.

Kaya, darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından 16 Temmuz saat 13.07'de meslekten ihraç edilen Hakim Yarbay Ali Müjdat Eski ile Güney Nizamiye tarafından çıkarken görünüyor.

Buradan Akıncı Üssüne gittiği iddia edilen Kaya, daha sonra kayıplara karışmıştı.

Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin soruşturmasının şüphelileri arasında yer alıyor.