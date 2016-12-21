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Firari askeri hakim ve savcı eşi yakalandı

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan askeri hakim ile savcı eşi, Malatya'da gözaltına alındı.

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Firari askeri hakim ve savcı eşi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari askeri hakim ile savcı eşi Malatya'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçtakilerin kimliklerini kontrol etti.

Malatya plakalı araçta yapılan incelemede araçtakilerin haklarında Ankara Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yakalama kararı verilen ve firari olarak aranan askeri hakim Y.G. (30) ile cumhuriyet savcısı eşi N.G. (27) olduğu tespit edildi.

Askeri hakim ve savcı eşi gözaltına alındı. 

Etiketler: firari hakim, firari savcı, fetö, PDY, FETÖ operasyonu
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