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Buradasınız : » » Firar etmeye çalışan FETÖ'cüler tutuklandı

Firar etmeye çalışan FETÖ'cüler tutuklandı

Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı haber alınan FETÖ şüphelileri Edirne'de yakalandı.

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Firar etmeye çalışan FETÖcüler tutuklandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen 3. sınıf emniyet müdürü M.S.Ç ve örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarına yardım ettiği gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan Y.A'nın Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçacağı haberini aldı.

Şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili İstanbul'da takibe alan ekipler, aracı Keşan ilçesinde durdurdu.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen M.S.Ç ve Y.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler: fetö, PDY, FETÖ operasyonu, Edirne, kaçak fetöcüler
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