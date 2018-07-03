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Fındık ihracatı 10 ayda 1 milyar 604 milyon dolar kazandırdı

Türkiye dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduruyor. 1 Eylül-30 Haziran döneminde 256 bin 593 ton fındık ihraç edildi.

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Fındık ihracatı 10 ayda 1 milyar 604 milyon dolar kazandırdı

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2017-2018 sezonunun 10 aylık döneminde fındık ihracatından 1 milyar 604 milyon dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği'nin açıklamasına göre, sezonunun 10 aylık döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 614 dolardan işlem gördü.

Türkiye, 1 Eylül-30 Haziran döneminde 256 bin 593 ton fındık ihraç ederek, karşılığında 1 milyar 604 milyon 247 bin 827 dolar gelir sağladı.

İhracatın 190 bin 759,9 tonu AB ülkelerine yapılırken, AB dışındaki Avrupa ülkelerine 18 bin 23,9, deniz aşırı ülkelere 32 bin 19,3 ve diğer ülkelere ise 15 bin 789,9 ton fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 205 bin 111 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 662 milyon 931 bin 751 dolar kazanmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: türkiye, sezon, ihracat, gelir, fındık
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