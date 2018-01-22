Filistinli vekiller TBMM'de

Türkiye-Filistin ilişkileri parlamento boyutuyla da sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün, Filistinli Milletvekillerini ağırladı.

Filistin-Türkiye Dostluk grubunun gündeminde Kudüs'teki gelişmeler ve devam eden müzakereler vardı.

Filistin davasının çok kritik bir dönemden geçtiğini belirten TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, her zaman Filistin halkının yanında olacaklarını söyledi.

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ise İsrail'in koyduğu çıkış yasağı olan 3 milletvekilinin Türkiye'ye gönderilmemesini eleştirdi.

İsrail'in, Filistin halkının temel hak ve hürriyetine ağır saldırılarını sürdürdüğünü söyleyen Turan, "Gelen heyetin içindeki 3 tane kardeşimize İsrail çıkış yasağı koyduğu için gelememişlerdir. Bu bile tek başına Filistin halkının ne şartlar altında yaşadığını bize göstermektedir. Temel hak ve seyahat hürriyetine İsrail'in ağır saldırıları devam ediyor." dedi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fead Mustafa da Filistin ile Türkiye halkının her zaman kardeş olduğunu vurgulayarak, Türk halkına Kudüs konusundaki hassasiyeti için teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber