Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kudüs'te, Harem-i Şerif'te yaşanan üzüntü verici olayların bir daha yaşanmaması için bundan sonraki süreçte de Filistin'de, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aynı hataların tekrarlanmaması için İsrail'e de gerekli uyarı ve telkinlerde bulunduk." dedi.

Çavuşoğlu, Filistin'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun Eyüp'te Topçular Mahallesi'ndeki açılış törenine katıldı. Konuşmalar öncesi başkonsolosluğun açılış kurdelası kesildi ve her iki ülkenin milli marşları söylendi.

Burada konuşan Çavuşoğlu, açılış törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bugünün İstanbul'da Filistin Günü olduğunu belirten Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'ın da bugün düzenlendiğini hatırlattı.

Dünyanın her bir köşesinden dışişleri bakanları düzeyinde toplantıya katılım gerçekleştiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Kabul ettiğimiz nihai deklarasyonda Filistin'e, Filistin'in haklı davasına ve Filistin kardeşlerimize olan desteğimizi güçlü bir şekilde bir kez daha ifade ettik. Kudüs'te, Harem-i Şerif'te yaşanan üzüntü verici olayların bir daha yaşanmaması için bundan sonraki süreçte de Filistin'de, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aynı hataların tekrarlanmaması için İsrail'e de gerekli uyarı ve telkinlerde bulunduk." diye konuştu.

Çavuşoğlu, kalıcı barış, istikrarın ve çözümün anahtarının belli olduğunu dile getirerek, "İki devletli çözüm. Bağımsız Filistin devleti. 1967 öncesi sınırlara dönülmesi ve Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması. Filistin'in bu çerçevede diyaloğa ve çözüme hazır olduğunu biliyoruz. Aynı anlayışı İsrail'in göstermesi gerekiyor. Her şartta Filistin devletini tanımayan ülkelerin tanıması için çabalarımızı birlikte sürdüreceğiz. Filistin'in haklı davasını tüm dünyaya güçlü bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Filistin bayrağı Birleşmiş Milletlerin merkezi New York'ta göndere çekildiği zaman hepimiz çok mutlu olduk, duygulandık. Bugün Filistin bayrağını İstanbul'da Eyüp'te göndere çektik. Dünyanın her yerinde Filistin'in temsilcilik sayısının artmasını arzu ediyoruz. Ülkemizde de Ankara'daki büyükelçiliğin yanı sıra İstanbul Başkonsolosluğu'nun açılması çok anlamlıdır. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dünyanın her yerindeki Filistin misyonlarına desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Filistin'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun hayırlı hizmetlere vesile olmasını diledi.

"Bugün, İstanbul'da Filistin için iki önemli konuyu tarih yazacaktır"

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de açılış törenine katılmasından dolayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Uzun yıllardır İstanbul'da başkonsolosluk açmak istediklerini ifade eden Maliki, bu rüyalarının bugün gerçekleştiğini söyledi.

Maliki, başkonsolosluğun Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin desteğiyle açıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere başkonsolosluğumuzun açılmasına destek veren tüm kurum temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün, İstanbul'da Filistin için iki önemli konuyu tarih yazacaktır. Gün boyu Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa için çalıştık. İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde İslam ümmetini, Kudüs'teki, Mescid-i Aksa'daki müminlere destek vermeleri için harekete geçirmeye çalıştık. Halen Filistin için çalışmaya devam ediyoruz. Bu başkonsolosluğun açılışı için buradayız. Bu da iki ülke arasındaki özel ve gelişmiş ilişkilerin göstergesidir. İstanbul'da bugün özel bir Filistin günüdür."

Konuşmaların ardından Filistin bayrağını her iki bakan ve beraberindekiler göndere çekti.

Törene, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Abdelkerim el-Hatip, Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve İstanbul'da yaşayan Filistinliler ile birçok ülkenin İstanbul'daki misyon şefleri katıldı.