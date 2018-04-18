Filistinli engelli kardeşler için Türkiye seferber oldu

Doğuştan vücudunun belden aşağısı olmayan ve İsrail ambargosu altındaki Gazze'de tıbbi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamayan üç engelli kardeş Secud, Muhammed ve Enes El Şerif...

Üç kardeş, tedavi için ailesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

İlk muayeneleri yapılan 11 yaşındaki Secud, 9 yaşındaki Muhammed ve 2,5 yaşındaki Enes'in ayağa kalkabilmeleri için bütün imkanlar seferber edildi.

"Bugüne kadar hiçbir yardım alamadık"

Baba Imad El Şerif, Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi ve 5 çocuğundan 2'sinin doğuştan ayakları ve elleri olmadığını şöyle anlattı:

"11 yıldır sağlık sıkıntılarıyla uğraşıyoruz. Bugüne kadar hiçbir yardım alamadık ve ne yapmamız gerektiği konusunda bir çözüm bulamadık. Anadolu Ajansı'na çok teşekkür ediyoruz. Siz bize bir yol gösterdiniz ve bizim adımızı duyurdunuz."

"Türkiye'ye 4 günde ulaştık"

Gazze'de çok zor koşullar altında yaşadıklarından bahseden Şerif, Türkiye'ye dört günde ulaştıklarını, sınır kapılarında yerde yattıklarını, çok yorulduklarını ve aç kaldıklarını sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şerif ailesinin durumundan Anadolu Ajansı'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldığı sırada haberdar oldu.

İsrail ambargosu altında yaşam mücadelesi

Demircan, "yaşam" kategorisindeki fotoğrafları incelediği sırada, Ali Jadallah'ın, İsrail ambargosu altındaki Gazze'de, tıbbi yoksunluklar nedeniyle tedavi olamayan ve protez bacağa kavuşma hayali kuran Filistinli çocuğun görüldüğü "Engelli kardeşlerin yaşamı" başlıklı fotoğraf karesinden etkilendi.

Sağlık Bakanı Demircan devreye girdi

Doğuştan belden aşağısı olmayan 11 yaşındaki Secud, 9 yaşındaki Mahmud ve 2,5 yaşındaki Enes'in hikayesini öğrenen Demircan, bu sırada bakanlık bürokratlarına, "Bu kardeşlere ulaşalım, tedavi ihtiyaçları için yardımcı olalım. Filistin Büyükelçiliğine bu resimle müracaat edelim, hemen ulaşalım" talimatını verdi.

Şerif kardeşler ve ailesi bu girişimler sonucu Türkiye'ye getirilmişti.

Kaynak: AA