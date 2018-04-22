Filistin için İsveç'ten yola çıkan Benjamin Ladraa Ankara'da

Benjamin Ladraa, Ladraa, 9 ayı aşkın süredir yollarda. Tek amacı, Filistin'in yaşadığı zulme dikkat çekmek. Geçtiği bütün ülkelerde de Filistin davasını anlatıyor.

İsveçli aktivist, İsveç'in Göteborg kentinden 15 Ağustos 2017'de yola çıkıp Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan ve Yunanistan'ın ardından Türkiye'ye geldi.

Ladraa, bebek arabasında çadırı, uyku tulumu, yedek bataryaları ve şarj için aldığı güneş panelleriyle seyahatine devam ediyor.

8 Nisan'da İstanbul'dan Ankara'ya başlattığı yolculukta Kızılcahamam ilçesine ulaşan Ladraa'yı, İlim Yayma Cemiyeti Kızılcahamam Şubesi ve Eğitim Bir-Sen temsilcileri karşıladı.

Genç aktivist, yolculuğunu, sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Ladraa, Kızılcahamam'daki dinlenmesinin ardından Kahramankazan üzerinden başkentin merkezine gitmek üzere yürüyüşüne devam etti.

Kaynak: AA