Filistin için "İnsani Yardım Kampanyası" başlatıldı

"Filistin İnsani Yardım Kampanyası" hakkında Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Genelgede, İsrail'in Gazze'de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin'de can ve mal kaybının şiddetini artırarak devam ettiği vurgulandı.
Filistin halkının büyük bir kısmının açlık, susuzluk ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilen genelgede, Türkiye Cumhuriyeti'nin, dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak için her türlü yardım ve desteği sağlayacağı ifade edildi.
Başbakanlık tarafından AFAD görevlendirildi
Başbakanlık tarafından bu amaçla başlatılan yardım kampanyasında koordinasyonu sağlamak üzere Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlendirildi.
Valilikler, belediyeler ile tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplanan yardımlar, belirtilen hesap numaralarına aktarılacak. Gerçek veya tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecek.
Sivil toplum kuruluşlarından istekli olanların topladıkları yardımı, Filistin halkına ulaştırılmak üzere şartlı ve şartsız bu hesaplara aktarabileceği belirtilen genelgede, tüm yardım toplama faaliyetlerinin, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacağı vurgulandı.
Genelgede, şu ifadeler yer aldı:
"Halkımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, sivil toplum ile işçi ve işveren kuruluşlarının, meslek oda ve birliklerinin, ulusal ve yerel basınımızın, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır."
Hesap numaraları
Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi
TL-Hesap IBAN No: TR200001002533555555555073
ABD Doları Hesap IBAN No: TR900001002533555555555074
Euro Hesap IBAN No: TR630001002533555555555075
Banka Swift Kod No: TCZBTR2A
Vakıflar Bankası Tunalı Hilmi Şubesi
TL-Hesap IBAN No: TR120001500158007294531452
ABD Doları Hesap IBAN No: TR060001500158048011048733
Euro Hesap IBAN No: TR430001500158048011048746
Banka Swift Kod No: TVBATR2AXXX
Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi
TL-Hesap IBAN No: TR720001200940800Û05000225
ABD Doları Hesap IBAN No: TR610001200940800058000253
Euro Hesap IBAN No: TR340001200940800058000254
Banka Swift Kod No: TRHBTR2A
Ziraat Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şubesi: TL-Hesap IBAN No: TR220020900000412303000001
ABD Doları Hesap IBAN No: TR920020900000412303000002
Euro Hesap IBAN No: TR650020900000412303000003
Banka Swift Kod No: ZKBATRISXXX
Vakıf Katılım Bankası Ankara Şubesi TL-Hesap IBAN No: TR360021000000016349000002
ABD Doları Hesap IBAN No: TR520021000000016349000102
Euro Hesap IBAN No: TR950021000000016349000104
Banka Swift Kod No: VAKFTRISXXX
Kaynak: AA