Filistin için "İnsani Yardım Kampanyası" başlatıldı

"Filistin İnsani Yardım Kampanyası" hakkında Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Genelgede, İsrail'in Gazze'de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin'de can ve mal kaybının şiddetini artırarak devam ettiği vurgulandı.

Filistin halkının büyük bir kısmının açlık, susuzluk ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilen genelgede, Türkiye Cumhuriyeti'nin, dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak için her türlü yardım ve desteği sağlayacağı ifade edildi.

Başbakanlık tarafından AFAD görevlendirildi

Başbakanlık tarafından bu amaçla başlatılan yardım kampanyasında koordinasyonu sağlamak üzere Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlendirildi.

Valilikler, belediyeler ile tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplanan yardımlar, belirtilen hesap numaralarına aktarılacak. Gerçek veya tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecek.

Sivil toplum kuruluşlarından istekli olanların topladıkları yardımı, Filistin halkına ulaştırılmak üzere şartlı ve şartsız bu hesaplara aktarabileceği belirtilen genelgede, tüm yardım toplama faaliyetlerinin, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacağı vurgulandı.

Genelgede, şu ifadeler yer aldı:

"Halkımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, sivil toplum ile işçi ve işveren kuruluşlarının, meslek oda ve birliklerinin, ulusal ve yerel basınımızın, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır."

Hesap numaraları

Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi

TL-Hesap IBAN No: TR200001002533555555555073

ABD Doları Hesap IBAN No: TR900001002533555555555074

Euro Hesap IBAN No: TR630001002533555555555075

Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

Vakıflar Bankası Tunalı Hilmi Şubesi

TL-Hesap IBAN No: TR120001500158007294531452

ABD Doları Hesap IBAN No: TR060001500158048011048733

Euro Hesap IBAN No: TR430001500158048011048746

Banka Swift Kod No: TVBATR2AXXX

Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi

TL-Hesap IBAN No: TR720001200940800Û05000225

ABD Doları Hesap IBAN No: TR610001200940800058000253

Euro Hesap IBAN No: TR340001200940800058000254

Banka Swift Kod No: TRHBTR2A

Ziraat Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şubesi: TL-Hesap IBAN No: TR220020900000412303000001

ABD Doları Hesap IBAN No: TR920020900000412303000002

Euro Hesap IBAN No: TR650020900000412303000003

Banka Swift Kod No: ZKBATRISXXX

Vakıf Katılım Bankası Ankara Şubesi TL-Hesap IBAN No: TR360021000000016349000002

ABD Doları Hesap IBAN No: TR520021000000016349000102

Euro Hesap IBAN No: TR950021000000016349000104

Banka Swift Kod No: VAKFTRISXXX

Kaynak: AA