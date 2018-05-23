Filistin Direniş Lideri Halit Meşal: Türkiye hep yanımızda yer aldı

Direniş Lideri Halit Meşal, İstanbul Sultangazi’de düzenlenen iftar programında, Filistinliler ve şehit aileleriyle buluştu.

“Türkiye bizim hep yanımızda yer aldı”

Programda konuşan Filistin Direniş Lideri Halit Meşal, “Siyonistlerin bu zulmüne karşı bizler direnişle kazanacağız. Biz onları taşla yendik, onları silahla yendik, bir takım direnişle yendik ve işte yürüyüşlerimizle onları yeniyoruz. Onları uçurtmalarımızla yeniyoruz. Bunlar korkak bir halktır. Bu Siyonistler bizim halkımızın direnişi karşısında duramayacaklar. Türkiye halkı bizim yanımızda her zaman yer aldı, bu yüzden Türkiye’yi çekemiyorlar." dedi.

Kudüs konusunda Türk halkının asla cimri davranmadığını belireten Meşal, "Filistinli kadın ve erkek kardeşlerimden istediğim gibi Türkiyeli bütün kardeşlerimizden de şunu istiyorum, Kudüs’e yönelik hedefleriniz, amaçlarınız ve önünüzde bir yol haritanız olsun. Öncelikle Filistin’in özgürleştirilmesi hedefiniz olsun. Çünkü bizim mücadelemiz mukaddes ve mübarek alan üzerinedir. Bizim üzerinde mücadele ettiğimiz Kudüs toprakları herhangi bir yer değildir, İsra ve Miracın yaşandığı topraklardır. Bu mukaddes toprakların Yahudilerden temizlenmesi gerekir, bu alanların bütün Müslümanlara yeniden kazandırılması gerekir. Bu bizim milli, ahlaki, dini her yönüyle yapmamız gereken meselemizdir” dedi.

“Filistin’i yaşamak orayı unutmamak adına burayı dizayn ettik”

Filistinlilerin yaşadıkları durumun anlaşılması için Kudüs’ün bir panoramasının Sultangazi’de yapıldığını aktaran Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ise, “Kudüs’ün bir panoramasını adeta bir temasını işledik. Orta yere koyduğumuz Kubbet-ül Sahra’da akşam ve sabah namazlarını icra ediyoruz. Filistin kahvehanesiyle, sur duvarlarıyla, Şam kapısıyla ve orada esirlerin çektiklerini, mültecilerin durumunu izah etmek adına kurduğumuz stantlarla bir nebze olsun Filistin’i yaşamak orayı unutmamak adına burayı dizayn ettik” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA