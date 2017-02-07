Fikirtepe, tarihinin en köklü dönüşümünü yaşıyor

Bir zamanlar gecekondulaşma, çarpık yapılaşma ve kalitesiz yapılarıyla gündeme gelen Fikirtepe'de tüm hızıyla süren kentsel dönüşümde konut teslimine başlandı. Bölgede bu yaz itibarıyla yeni yaşamın başlaması bekleniyor.

Fikirtepe'de 61 yapı adasının 36'sında inşaatlar başlarken, 19'unda ise anlaşmalar tamamlandı ve ruhsat almak için son hazırlıklar yapılıyor. Yıl sonuna kadar 6 adadaki problemlerin de çözülmesiyle inşaatların tüm bölgeye yayılması hedefleniyor.

Fikirtepe'de faaliyet gösteren müteahhit firmaların bir araya gelerek kurduğu Fikirtepe Platfomu'nun Başkanı Nazmi Durbakayım, bölgede devam eden kentsel dönüşüm süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Durbakayım, Fikirtepe'nin tarihinin milattan önce 4 bin yılına kadar gittiğini, Kadıköy'ün Kalkedon ismiyle burada kurulduğunu belirterek, yaşamın burada başladığını söyledi.

Osmanlı döneminde padişahların, paşaların bu bölgeyi avlak alanı olarak kullandığını ve köşklerin bulunduğunu dile getiren Durbakayım, 1950'li yıllardan sonra bölgenin ciddi bir göç alarak bugünkü hale geldiğini anlattı.

Durbakayım, kentsel dönüşümün şehrin ilk inşa edildiği noktalardan olan Fikirtepe'de başlamasının çok isabetli olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Burada plan önce yapıldı sonra kentsel dönüşüm kapsamına girdi. 1 milyon 300 bin metrekarelik araziden bahsediyoruz. Türkiye'de böyle bir alanda kentsel dönüşüm yapılan tek yer. Belki de dünyada böyle bir büyük alan yok."

Fikirtepe'nin dönüşümünün ülke ekonomisi ve sosyal yaşam açısından çok mühim olduğunu aktaran Durbakayım, projeyi çok önemsediklerini vurguladı.

"4 mahallede 61 ada dönüşüyor"

Durbakayım, Fikirtepe diye bahsedilen kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü bölgede dönüşüme 4 mahallenin girdiğini kaydederek, "Fikirtepe, Dumlupınar, Merdivenköy ve Eğitim mahallelerinden oluşan ve 61 yapı adasından şu anda 36'sında inşaat başladı. Kalanlardan da ruhsatları hazırlananlar var." ifadelerini kullandı.

Bu 36 adanın dışında kalan 19 adada anlaşmaların bittiğini ve ruhsat almak için hazırlıkların sürdüğünü belirten Durbakayım, "Sorunlu olarak 6 ada var. Bunlarda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın son kararlarıyla yıl çıkmadan hepsinde temel atılmış olacak." diye konuştu.

Durbakayım, bu 6 adadaki sorunların büyük kısmının müteahhit ile hak sahibinin anlaşmazlığından kaynaklandığını ve 3'te 2'lik oranlara henüz ulaşılamadığını bildirdi.

"3 yıl içinde tamamen bitecek"

Durbakayım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın son dönemde problemlerin halledilmesi için ciddi çaba harcadığını ifade ederek, bunun süreci önemli biçimde hızlandırdığını bildirdi.

Bakanlığın da devreye girmesiyle yıl sonuna kadar tüm adalarda inşaatın başlayacağını ve temellerin atılacağını yineleyen Durbakayım, gelecek 2-3 yıl içinde de bölgedeki dönüşüm sürecinin tamamlanacağını, burada yeni ve modern bir şehrin ortaya çıkacağını aktardı.

Durbakayım, sorunlu adalar için öncelikli amaçlarının anlaşmayla çözülmesi yönünde olduğunu ifade ederek, ancak böyle bir projenin fırsatçılara kurban edilmeyeceğini bildirdi.

"60 bin konut/iş yeri, 300 bin nüfus olacak"

Durbakayım, 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda toplam 60 bin konut ve iş yerinin inşa edileceğini kaydederek, "Fikritepe, takriben 250-300 bin arasında bir nüfusa sahip olacak." dedi.

Fikirtepe Platfomu'nun Başkanı Durbakayım, "Bağdat Caddesi'nin ticaretini çeken, Ataşehir'in finansından pay alan, E-5'in altında lokasyonu bulunan, denize yakın, bitişiğinde metro durakları bulunan ticari ve oturum merkezi olacak. Alıcılar bunları biliyor ve ciddi ilgileri var. Burası, önümüzdeki 3 yılın sonunda bambaşka bir Fikirtepe algısıyla ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Bölgenin plansız bir şekilde yapılaştığını, kötü bir yapı stoku bulunduğunu dile getiren Durbakayım, sosyal donatı alanlarından mahrum bölgenin ciddi risk de içerdiğini bildirdi.

Durbakayım, "Bir zamanlar gecekondularla anılan Fikirtepe'ye el atılmasaydı beklenen deprem olduğunda en büyük zayiat burada olurdu. Şu an için burası boşaltıldığı için can kaybı olmayacağından şanslıyız." diye konuştu.

"Yüzde 40'ı yeşil alan ve sosyal donatı alanı olacak"

Durbakayım, yeni Fikirtepe'nin ciddi bir alışveriş merkezi olacağını belirterek, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde yer bulamayan şirketlerin bu bölgeye geleceğini söyledi.

Fikirtepe'nin Bağdat Caddesi'ndeki gibi sınırlı değil, ciddi ve büyük bir alışveriş merkezi olacağını dile getiren Durbakayım, "İnsanlar artık biraz açık havada alışveriş yapmak istiyor. Dünyanın en geniş ve güzel alışveriş caddelerinden biri olacak. Barselona'daki La Rambla Caddesi'ne benzer bir cadde yapılmasını planlıyoruz. Hem de epey uzun olacak." dedi.

Durbakayım, bölgede çok ciddi sosyal donatı alanları ve yeşil alan olacağını ifade ederek, "Fikirtepe'nin yüzde 40'ı yeşil alan ve sosyal donatı alanı olacak. Altyapı son derece hızlı ilerliyor." diye konuştu.

Burada otopark sorunu yaşanmayacağını dile getiren Durbakayım, daire başına 1,5-2 otopark düşeceğini bildirdi.

"Hak sahipleri bir projede eşya taşımaya başladı"

Durbakayım, Fikirtepe'de 3 projede teslimlerin başladığını kaydederek, 1 projede de hak sahiplerinin eşya taşımaya başladığını aktardı.

Teslimlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Durbakayım, beklentinin çok üzerinde bir kalitede teslimlerin yapıldığını söyledi.

Durbakayım, Fikirtepe'den yer alanların artık mutlu olduğunu kaydederek, "Bu yazın ortası itibarıyla oturumların başlamasını düşünüyoruz. Oturumun olması için binalardaki bütün donanımlar mevcut. Yollar da yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Projeler başladıktan sonra değer artışının yüzde 120 olduğunu kaydeden Durbakayım, "Ancak daha kentsel dönüşüm söylentisi başladığında fiyatlar zaten birden ikiye katlandı. Yani bölge çok ciddi değerlendi. Bu yerine göre değişiyor ama vatandaşın da arsasının, dairesinin değeri kat kat arttı." diyerek sözlerini noktaladı.