FETÖ'yü sahiplenen sanığa mahkeme başkanından tepki

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve cezaevi yapılanmasına ilişkin 35 "mahrem imamın" yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada örgütün sözde "Silivri Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu mahrem imamı", sanık Nebi Gürcan hakim karşısına çıktı.

İlahiyat mezunu olduğunu, uzun süre FETÖ'ye ait kurumlarda öğretmenlik yaptığını belirten sanık Gürcan, örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da bulunan yüklü miktardaki hesabıyla ilgili, "Araç alacaktım, Vakıfbank'tan kredi çekmiştim. Arabayı alamayınca parayı Bank Asya'da tutum." şeklinde savunma yaptı.

Sözde "Silivri Ceza İnfaz Kurumundan sorumlu mahrem imam" olduğuna ilişkin tanık beyanları ile dosyadaki tespitlerin gerçeği yansıtmadığını iddia eden Gürcan, böyle bir yapılanma içinde olmadığını öne sürdü.

Çapraz sorgu sırasında mahkeme heyetinin sorularına cevap veren sanık Gürcan'ın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ilişkin değerlendirmelerine Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp tepki gösterdi.

Bir ilahiyatçı olarak Gülen'i yakından takip ettiğini, kitaplarından faydalandığını anlatan sanık Gürcan, "Fetullah Gülen'i 20. yüzyılın en büyük ve önemli alimlerinden biri olarak görüyorum. Büyük bir şekilde zamanında kendisinden, kitaplarından bir ilahiyatçı olarak istifade ettim." dedi.

Sanık Gürcan, ABD'ye ziyaretine ilişkin de bir arkadaşının daveti üzerine bu ülkeye gittiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Alp'in, "ABD 'ye kadar gitmişsiniz, kitaplarını okuduğunuz ve büyük bir alim olarak gördüğünüz Gülen'in neden ziyaretine gitmediniz?" sorusuna sanık Gürcan gülerek, "O ziyaret öyle her babayiğidin harcı değildi." cevabını verdi.

Bunun üzerine Başkan Alp, "Bakın, biz burada adil bir yargılama yapıyoruz ve sizlere karşı oldukça nezaket çerçevesinde bir yaklaşım sergiliyoruz. Sizler de bunun farkına varın ve lakayıt tavır takınmadan savunmanızı yapın, sorulara cevap verin. Bunun dışında bir arayışa girmeyin." diyerek tepki gösterdi.

Sanık Gürcan, suçsuz olduğunu iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Kaynak: AA