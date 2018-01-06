  • 06 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.735
    EURO 4.499
  • BIST 116637.94
    ALTIN 158.512
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 5 tutuklama

FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 5 tutuklama

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 5'i tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 5 tutuklama

Balıkesir merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 33 astsubay ve uzman çavuştan 5'i tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Balıkesir merkezli Adıyaman, Ağrı, Ankara, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Hakkari, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Sivas ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 28 zanlı ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 Aralık 2017'de ve devamında Balıkesir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları iddiasıyla 33 astsubay ve uzman çavuş gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: balıkesir, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER