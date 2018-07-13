FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu: 20 gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden görüşme yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Denizli merkezli İstanbul, Bingöl, Ankara, Van, Artvin, Kocaeli, Balıkesir, Siirt, Ağrı, İzmir ve Konya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 13'ü muvazzaf asker olmak üzere aralarında mahrem imamların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada dijital materyaller ve örgüt üyelerine ait dokümanlar ele geçirildi.

Mahrem imamlarla ankesörlü telefonlarda ardışık arama yaptıkları belirlenen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA