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FETÖ'ye militan devşiren 2 şüpheli yakalandı

Adana ve Nevşehir'de yakalanan 12 FETÖ zanlısından 2'sinin örgütün askeri ve emniyet yapılanması için öğrenci yetiştirilmesinden sorumlu oluşumda yer aldıkları belirlendi.

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FETÖye militan devşiren 2 şüpheli yakalandı

Adana ve Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'sinin örgütün askeri ve emniyet yapılanması için öğrenci yetiştirilmesinden sorumlu "hususi" oluşumda yer aldığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ şüphelilerine dün sabah operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar arasındaki F.Y. ve U.G'nin örgütün askeri ve emniyet yapılanması için öğrenci yetiştirilmesinden sorumlu oluşumda yer aldığı belirtildi. 

Y.E. ve N.Ç, adlı şüphelilerin ise örgütün sözde "Seyhan Eyaleti" kadın yapılanmasında yer aldığı ileri sürüldü. 

Operasyon kapsamında örgütün askeri ve emniyet yapılanması için öğrenci yetiştirilmesinden sorumlu oluşumda yer alan 3 kişi ile kadın yapılanmasındaki 6 kişinin de arasında olduğu 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

Kaynak: İHA

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