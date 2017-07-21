  • 21 TEMMUZ 2017, CUMA

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FETÃ–'ye 'marka' darbesi

BiÌ‡liÌ‡m, SanayiÌ‡ ve TeknolojiÌ‡ BakanÄ± Ã–zlÃ¼, TÃ¼rk Patent ve Marka Kurumunca FETÃ–'ye ait 734 marka, 72 tasarÄ±m ve 15 patentin TMSF'ye devrinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini bildirdi.

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FETÃ–ye marka darbesi

BiÌ‡liÌ‡m, SanayiÌ‡ ve TeknolojiÌ‡ BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, BakanlÄ±ÄŸÄ±n FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ faaliyetler hakkÄ±nda bilgi verdi.

FETÃ–'nÃ¼n ticari ve ekonomik giriÅŸimlerine aralÄ±ksÄ±z darbe vurmaya devam ettiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ã–zlÃ¼, bu Ã§erÃ§evede Ã¶rgÃ¼te ait 734 marka, 72 tasarÄ±m ve 15 patentin TMSF'ye geÃ§tiÄŸini, Ã¶rgÃ¼tle baÄŸlantÄ±lÄ± iÅŸletmelerin bin 687 marka ve 29 tasarÄ±mÄ±nÄ±n Hazine’ye devredildiÄŸini belirtti.

Ã–zlÃ¼, aÃ§Ä±klamasÄ±nda kamu Ar-Ge harcamalarÄ±nÄ± da deÄŸerlendirdi.

AraÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirme faaliyetleri iÃ§in merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esinden 2016'da yapÄ±lan harcamanÄ±n, Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 21,6 artÄ±ÅŸla 7 milyar 508 milyon lirayÄ± bulduÄŸunu hatÄ±rlatan Ã–zlÃ¼, bu harcamanÄ±n merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§e harcamalarÄ± iÃ§indeki payÄ±nÄ±n yÃ¼zde 1,14 olduÄŸunu kaydetti.

BÃ¼tÃ§e baÅŸlangÄ±Ã§ Ã¶denekleri esas alÄ±narak yapÄ±lan tahmini sonuÃ§lara gÃ¶re 2017 merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esinden Ar-Ge iÃ§in tahsis edilen baÅŸlangÄ±Ã§ Ã¶deneÄŸinin 8 milyar 174 milyon liraya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Ã–zlÃ¼, geÃ§en yÄ±l Ar-Ge faaliyetlerine yÃ¶nelik vergi indirim ve istisnalarÄ± toplamÄ±nÄ±n 1 milyar 927 milyon lira olarak gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini, dolaylÄ± 2017 yÄ±lÄ± Ar-Ge desteÄŸinin ise 2 milyar 141 milyon lira olarak tahmin edildiÄŸini aktardÄ±.

"Ar-Ge harcamalarÄ±nÄ±n GSYH iÃ§indeki payÄ± 3 kat arttÄ±"

Ã–zlÃ¼, merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esinden Ar-Ge iÃ§in ayrÄ±lan baÅŸlangÄ±Ã§ Ã¶denekleri sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, 2017 iÃ§in en Ã§ok Ã¶deneÄŸin sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 36 ile genel bilgi geliÅŸimine, yÃ¼zde 21,2 ile savunmaya, yÃ¼zde 9,9 ile endÃ¼striyel Ã¼retim ve teknolojiye, yÃ¼zde 6,6 ile eÄŸitime, yÃ¼zde 6,3 ile ulaÅŸÄ±m, telekomÃ¼nikasyon ve diÄŸer altyapÄ±lara ve yÃ¼zde 5,3 ile tarÄ±ma tahsis edildiÄŸini bildirdi.

AK Parti hÃ¼kÃ¼metleri dÃ¶neminde Ar-Ge'ye verilen Ã¶neme iÅŸaret eden Ã–zlÃ¼, bunun en Ã¶nemli gÃ¶stergesinin 2002 yÄ±lÄ±nda 0,48 olan Ar-Ge harcamalarÄ±nÄ±n GSYH iÃ§indeki payÄ±nÄ±n 3 kat artarak geÃ§en yÄ±l 1,06 seviyesine Ã§Ä±kmasÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

Ã–zlÃ¼, bu oranÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶zel sektÃ¶r harcamasÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, sÃ¶z konusu yÃ¼kseliÅŸte Ar-Ge'ye dÃ¶nÃ¼k desteklerdeki artÄ±ÅŸÄ±n etkili olduÄŸunu belirtti.

Gelecek dÃ¶nem Ar-Ge harcamalarÄ±nÄ±n GSYH iÃ§erisindeki payÄ±nÄ± Ã¶nce yÃ¼zde 2'ye, ardÄ±ndan yÃ¼zde 3 seviyesine Ã§Ä±karmayÄ± hedeflediklerini ifade eden Ã–zlÃ¼, devletin Ar-Ge harcamalarÄ±nÄ±n tek bir hesap altÄ±nda toplanmasÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu ve bu noktada tek elden yÃ¶netilen ve izlenen bir sisteme ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu kaydetti. AA

Etiketler: fetÃ¶, Faruk Ã–zlÃ¼, marka
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