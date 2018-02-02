FETÖ'ye finansal kaynak sağladığı iddia edilen 125 şüpheliye fezleke

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Hüseyin Önelge tarafından Bank Asya'da açılan hesaplardan FETÖ/PDY'ye "himmet" adı altında finansal destek sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında Bank Asya çalışanları, bankada hesap açanlar, FETÖ/PDY'nin sözde imamları ile Dumankaya İnşaat'ın eski sahibi ve ortaklarının da bulunduğu 125 şüpheliye yönelik 496 sayfalık fezleke tamamlandı.

Fezlekede, TMSF yetkililerinin kayyum olarak atandığı Dumankaya İnşaat firmasının eski sahibi ve ortakları olan Halit Dumankaya, Barış Değer Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi, Uğur Dumankaya ve Semih Serhat Dumankaya ile FETÖ/PDY'nin sözde bölge sorumlusu Murat Koca, Ali Rıza Özbek, Ahmet Akıncıoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 36 şüpheli hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Bu şüphelilerin ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma", "örgüt kurma ve yönetme", terör örgütü propagandası yapma", "özel belgede sahtecilik, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçları da işlediği savunulan fezlekede, her biri hakkında ayrı ayrı 24 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fezlekede, 89 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olma", "özel belgede sahtecilik", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "terör örgütü propagandası yapma" gibi değişik suçlardan 13 yıldan 45'er yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Fezlekede, soruşturma sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün son derece etkin bir organizasyon eşliğinde Asya Katılım Bankası AŞ nezdinde bulunan ilgili banka şubelerini nasıl muhatap yaptıkları, banka şubelerinde ast üst ilişkisi içerisinde çalışan personelin örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için ilgili hesapları ve yetki belgelerini nasıl suistimal ettikleri, belgeler üzerinde nasıl sahtecilik yapılmasına göz yumdukları ya da nasıl belgeler üzerinde sahtecilik yaptıkları, sözde "bölge imamlarının" üçüncü şahıslardan "burs, kurban, zekat ve himmet" adı altında finans sağlamaya yönelik örgüt üyelerine kazandırdıkları meziyetler, örgütün amaçlarına yönelik açılan banka hesapları gibi hususların deşifre edildiği anlatıldı.

"FETÖ'yü lojistik ve finansal olarak desteklemiş"

Fezlekede, Dumankaya ailesinin ve şirketlerinin "2001 krizi" denilen krizden ciddi manada etkilendiği, ekonomik olarak iflas noktasına geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bunu öğrenen FETÖ'nün zaten irtibat halinde oldukları aileye ve şirkete lojistik ve finansal destek verdikleri, kamu gücünü de kullanmak suretiyle bu şirketi düzlüğe çıkardığı, ticari olarak izah edilemeyecek şekilde 2002 yılından sonra büyüdükleri, FETÖ'nün hiçbir kimseye ve kuruma karşılıksız iyilik yapmayacağı hususu ile birlikte değerlendirildiğinde zor durumdan kurtulan şirketin ondan sonra sürekli FETÖ'yü lojistik ve finansal olarak desteklediği bir gerçektir. Yaklaşık 15 yıl birlikte hareket eden bu şirket grubu, FETÖ'ye milyonlarca lira aktarmıştır. FETÖ uğruna taşeronlarına baskı ve şantaj uygulamıştır."

Kaynak: AA