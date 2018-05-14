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FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonunda 6 asker tutuklandı

9 ilde Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 15 askerden 6'sı tutuklandı.

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FETÖye ankesörlü telefon operasyonunda 6 asker tutuklandı

9 ilde, Samsun merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgüt sorumlularının ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 askerden 6'sı tutuklandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun, Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri daha önce meslekten ihraç edilen 15 askerden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan binbaşı Rüştü Ş, üsteğmen Burak B, astsubaylar Hüseyin Ç, Emrah T, Sertan Y. ve Ebubekir Y. tutuklandı.

Uzman çavuşlar Mehmet K, Harun K. ve meslekten ihraç edilen astsubay Ferdi A, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden astsubay B.D. 11 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla, astsubay C.A.U. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 8 Mayıs'ta ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarda adları geçen biri daha önce meslekten ihraç edilen, 14'ü halen görevde olan 15 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Zanlılar, Samsun, Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Etiketler: fetö
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