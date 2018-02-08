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Buradasınız : » » FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

7 ilde Çankırı merkezli FETÖ operasyonunda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısıyla irtibat kurduğu iddia edilen 10'u muvazzaf 11 asker gözaltına alındı.

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FETÖye &quot;ankesörlü telefon&quot; operasyonu

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Çankırı, Hakkari, İstanbul, Ankara, Hatay, Ağrı ve Kastamonu'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 10'u aktif görevde, biri emekli 11 subay ve astsubay yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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