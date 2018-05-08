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FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 14 gözaltı

9 ilde yürütülen Samsun merkezli FETÖ operasyonunda örgütün mahrem sorumlularını ankesörlü telefonlar ile aradıkları iddiasıyla 14 asker gözaltına alındı.

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FETÖye ankesörlü telefon operasyonu: 14 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarda adları geçen biri meslekten ihraç edilmiş 13'ü halen görevde askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekipler Samsun, Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, albay Ş.A, astsubaylar S.Y, B.D, E,T, A.Y. ile uzman çavuş M.K. Samsun'da, üsteğmen B.B. Mersin'de, astsubay K.B. Malatya'da, astsubay H.Ç. İstanbul'da, astsubay C.A.U. Tokat'ta, binbaşı R.Ş. Tunceli'de, uzman çavuş H.K. Gaziantep'te, astsubay Ö.K. Van'da ve meslekten ihraç edilen astsubay F.A. Rize'de yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü. 

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı, Samsun
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