FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu: 14 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgüt üyelerinden çok önemli bilgiler elde edildi.

Alınan ifadeler doğrultusunda ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarda adları geçen 2'si meslekten ihraç edilen, 15'i halen görevde olan askeri personel ile sivil mahrem asker sorumlusu olduğu değerlendirilen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir merkez ile Bandırma, Erdek, Bigadiç, Edremit ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Samsun, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Malatya, Elazığ ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 13'ü aktif görevde asker ve bir sivil mahrem sorumlu olmak üzere 14 zanlı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA