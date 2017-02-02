Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, örgütün Bursa'daki avukatlar imamı, "Ahmet Işık" kod adlı Mustafa Aksoy, görünce telaşa kapıldığı sokak timlerinin takibi sonucu örgütün hücre evinde gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl 1 Eylül'de Yenişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğündeki veteriner hekimliği görevinden ihraç edilen "Ahmet Işık" kod adlı Mustafa Aksoy (48) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari Aksoy'un bulunması için çalışma başlattı, Osmangazi ilçesindeki mahallede devriye gezen sokak timleri, kendilerini görünce telaşa kapılarak hızla uzaklaşmaya çalışan şüpheliyi takibe aldı.

İzini kaybettirmeye çalışan şüpheli, bir binaya girdi. Ekiplerin dikkati sayesinde saklandığı yerde gözaltına alınan şüphelinin, hakkında yakalama kararı bulunan "Ahmet Işık" kod adlı Mustafa Aksoy olduğu belirlendi.

Aksoy ile aynı evde kalan, haklarında yakalama kararı bulunan ve görevlerinden ihraç edilen 3 öğretmen de yakalandı.

FETÖ'ye ait hücre evine sığınmış

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam eden Aksoy'un, hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrenince FETÖ'ye ait hücre evine sığındığı ve burada yaklaşık 4 ay ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

Zanlının, "ByLock" kullanıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Detaylar ortaya çıkarıldı

"FETÖ imamı" Aksoy'un yakalanmasının ardından bazı detaylar da ortaya çıktı.

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi mezunu Aksoy'un, 2013'te Yenişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde veteriner hekim olarak göreve başladığı, aynı zamanda örgüt içindeki görevini sürdürdüğü öğrenildi.

Aksoy, kentteki FETÖ'ye bağlı avukatlarla mütevelli heyeti toplantılarına önderlik ederek, Türkiye imamları ve Pensilvanya'dan gelen talimatları ilettiği, avukatlar tarafından düzenlenen organizasyonlara katılarak bağış ve himmet topladığı belirtildi.

Mustafa Aksoy'un öğretmen eşinin de 2005-2010 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirmesiyle Almanya'da görev yaptığı, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındığı bildirildi.