FETÖ'ye 250 milyon lira aktarmış

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada tutuksuz yargılanan 4 iş adamı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan tutuklama talebinde, örgüte aktarılan paralarla ilgili bilgiler dikkat çekti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Vali Harput'un da aralarında olduğu 17'si tutuklu, 31'i tutuksuz, 12'si firari 60 sanık hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sürerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz yargılanan 4 iş adamı hakkında hazırlanan tutuklamaya ilişkin talep yazısı mahkemeye sunuldu.

İhracat-ithalat yapmış gibi işlem yaparak para aklamışlar

Talep yazısında "Orhan" adlı gizli tanığın "örgütün para kasaları"na ilişkin ifadeleri yer aldı:

"Örgütün büyük miktardaki para kasaları M.K, F.K, A.F.E, T.B, A.Y. ve İ.S. ile E.K, firmaları adına hesap açtırarak, ihracat-ithalat yapmış gibi işlem yaparak örgüt paralarını aklarlar. Ayrıca, stratejik işlerini de bu kişiler ve bu kişilere ait firmalar çözerdi."

250 milyon liralık 'himmet' bilirkişi raporunda

Tutuksuz yargılanan iş adamı F.K.'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildiği hatırlatılan tutuklama talebi yazısında, F.K.'nin banka hesaplarının incelenmesiyle oluşturulan bilirkişi raporunun sonuçlarına yer verildi.

Talep yazısında şöyle denildi:

"Bilirkişi raporuna göre, F.K.'nin banka hesapları incelendiğinde himmet çeklerinin, kara paranın, elden ve takastan tahsili yoluyla toplam 250 milyon 467 bin 248 liralık olduğu görülmüştür. Ticari olmayan ve gerçek kişi mevduat hesabı üzerinden yüksek tutarda 'himmet' adı altındaki bu kara paranın, F.K.'nin banka mevduat hesaplarında, şirketleri üzerinden aklandığı, bu eylemlerle kara paraların da FETÖ/PDY'nin talimatı ile bu örgütün sahibi olduğu firmalara ve üyesi olan kişilere aktarıldığı, diğer bir deyişle FETÖ/PDY'nin finansmanında kullandığı tespit edilmiştir."

15-20 yıl örgütle üst düzey ilişki içindeymiş

Talep yazısında, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla işlem başlatılıp adli kontrol şartlı tahliye talebinin bu suç üzerinden yapıldığı ancak kamu davasının "Örgüt yöneticiliği ve örgütün finansmanı" suçlamalarından açıldığının altı çizildi.

Hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtilen iş adamının, "Kapatılan Bursa Girişimci İş Adamları Derneği'ne (BUGİAD) üye olduğu, buraya nakdi yardım yaptığı, çok sayıda toplantısına katıldığı, örgüte ait kapatılan Uludağ Eğitim Kültür Vakfı ve Orhangazi Üniversitesi'nde yönetim kurulu üyesi olduğu, örgütün üst düzey toplantılarına ev sahipliği yaptığı, Bank Asya'da 2014'te para hareketleri bulunduğu, 2007 ve 2013'te Pensilvanya'ya ziyaretler yaptığı, örgütün birçok yurt dışı gezisine katıldığı, davada tutuklu bulunan dönemin valisi Şehabettin Harput ile sıkı ilişkileri bulunduğu, müfettiş raporuna göre yaklaşık 250 milyon liralık para aktarma ve transferinin bulunduğu, yaklaşık 15-20 yıl örgütle üst düzey ilişki ve organik bağı olduğu"na da tutuklama talebinde yer verildi.

Kaynak: AA