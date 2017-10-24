  • 24 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.722
    EURO 4.378
  • BIST 107725.84
    ALTIN 152.914
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 18 kişi tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖ/PDYnin askeri yapılanmasına yönelik operasyon

Siirt merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. 

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 17'si subay ve astsubay,1'i öğretmen, toplam 18 kişi tutuklandı. Bir çocuk gelişimi uzmanı ev hapsi, 9 rütbeli asker ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 kişiyi yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Siirt, gözaltı, fetö/pdy soruşturması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER