FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyon

Siirt merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 17'si subay ve astsubay,1'i öğretmen, toplam 18 kişi tutuklandı. Bir çocuk gelişimi uzmanı ev hapsi, 9 rütbeli asker ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 kişiyi yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA