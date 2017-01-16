FETÖ/PDY soruşturmasında 18 emniyet mensubu tutuklandı

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen emniyet personelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında gözaltına alınan aralarında çeşitli rütbelerde polislerin de bulunduğu 18 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 17'si sabah saatlerinde, biri de daha sonra Mersin Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 18 zanlı tutuklandı. AA