FETÖ/PDY soruşturmasında 14 tutuklama

Samsun merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında iş adamları, eski öğretmenler, öğrenciler, TSK'dan ihraç edilmiş subay ve askeri okul öğrencileri ile halen görevde olan bir subayın bulunduğu 2'si kadın 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 2'si serbest bırakılan zanlılardan 24'ü mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 14'ü tutuklandı, diğerleri ise yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun, FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanması ve askeri liselere öğrenci yerleştirme işlemleri ile örgüte finans sağlayan iş adamlarına yönelik yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan, kapatılan Feza Eğitim Kurumlarında öğretmen olan Ü.A'nın Samsun'da örgüt adına askeri liselere yerleştirilecek öğrencileri belirlediği öne sürüldü.

Samsun merkez ve Asarcık ilçesi ile Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Muğla, Karabük, Rize, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Bayburt ve Ağrı'da belirlenen 41 adrese 21 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan bazılarının örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandığı iddia edilmişti.