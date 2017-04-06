  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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FETÖ/PDY soruşturması yalanı ile dolandırıcılık

Tokat'ta telefonla aradığı yaşlı çifti FETÖ soruşturmasına adınız karıştı diye dolandırdıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

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FETÖ/PDY soruşturması yalanı ile dolandırıcılık

Tokat'ta telefonla aradığı yaşlı çifti FETÖ soruşturmasına adınız karıştı diye dolandırdıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesinde ikamet eden L.C'yi (66) bir kişi telefonla arayarak, 'FETÖ/PDY soruşturmasına adınız karıştı banka hesaplarınız, değerli ziynet eşyalarınız varsa bunlara savcı talimatıyla el konulacak' diyerek, ' 'kendilerine yardımcı olmak adına gelecek polislere evde bulunan para ve ziynet eşyalarını vermesini' istedi. Şüpheli daha sonra yaşlı kadının kocası O.C. ile de (70) irtibata geçti.

Anlatılanlara inanan O.C, 3 adet bilezik, 3 gram altın, 2 çeyrek altın, 2 bin 200 TL para, 40 cm altın zincir olmak üzere toplamda 25 bin lira tutarındaki ziynet eşyası ve parayı bir poşete koyarak evine gelen kişiye verdi.

Para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra kaçan bir kişiyi polis ekipleri kısa sürede yakaladı. Diğeri ise Kayseri'de yakalanarak Tokat'a getirildi.

Gözaltına alınan Resul T. (23) ve M.A.H. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. AA

Etiketler: Tokat, dolandırıcılık, fetö soruşturması, fetö/pdy soruşturması, altın
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