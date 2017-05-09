FETÖ/PDY sanığı eski polise hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski polis memuruna, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz polis memuru Murat Eroğlu ve avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından, üzerine kayıtlı telefon hattında FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma programı ByLock uygulaması tespit edildiği hatırlatılan sanık Eroğlu, suçlamaları kabul etmediğini, uygulamayı yüklemediğini ve kullanmadığını iddia etti.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Eroğlu'na, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. AA