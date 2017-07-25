FETÖ/PDY operasyonunda 18 tutuklama

Muş merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 kişiden 18'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 25 şüpheli serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Ekiplerin, FETÖ/PDY'ye müzahir çeşitli derneklerin, SODES projeleri kapsamında yürütmüş oldukları proje evrakı üzerinde inceleme yaptıklarının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İncelemede sahte evraklar hazırlayarak, başkalarına ait şirketlerin kaşe ve faturalarını kullanmak suretiyle usulsüz ihale düzenleyerek ihaleleri örgüte müzahir firmalara verip finans sağlamak, sahte belge düzenleyerek kamuyu 711 bin lira zarara uğratmak, örgüt üyesi olmak suçları ile ilgili olarak, aralarında kamu görevlileri, ihraç askerler, müzahir dernek üyeleri, şirket yetkilileri, şirket çalışanları, esnaflar ve mahrem imamların da bulunduğu toplam 56 şahıs ile ilgili yapılan ilimiz merkezli 15 ili kapsayan, eş zamanlı planlı operasyon kapsamında, 43 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltındaki şahısların devam eden adli tahkikatları neticesinde, 18 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmış, 9 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmış, 16 şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığından serbest bırakılmıştır. Firar konumunda olan 13 şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı. AA