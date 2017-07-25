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FETÖ/PDY operasyonunda 13 tutuklama

Manisa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

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FETÖ/PDY operasyonunda 13 tutuklama

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 15 Temmuz'da gözaltına alınan 64 şüpheliden 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan diğer 44 kişinin emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen 250 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Temmuz'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında örgütün esnaf yapılanması ile kamu görevinden ihraç edilen memurların da bulunduğu 82 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 8'si tutuklanmış, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

Etiketler: Manisa, fetö
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