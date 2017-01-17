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FETÖ/PDY operasyonunda 10 gözaltı

Zonguldak'taki soruşturmada aralarında örgütün sözde Çaycuma "ilçe imamı"nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

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FETÖ/PDY operasyonunda 10 gözaltı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Çaycuma'da bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında örgütün sözde "ilçe imamı" M.K'nın yanı sıra Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen, doktor, sağlık memuru, vergi memuru ile esnafın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da bazı dokümanlara el konuldu. 

Etiketler: zonguldak, fetö, ilçe imamı
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