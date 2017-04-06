FETÖ/PDY operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada farklı operasyonlarda gözaltına alınan 20 zanlı, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren 2 kişi salıverilirken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan aralarında ev hanımı, emniyet personeli ve esnafın da bulunduğu 7 zanlı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Aralarında meslekten çıkarılan eski savcılar A.Ç, M.Ç, M.F.A, A.Ç ve F.Ö. ile eski hakimler A.Ç. ve E.Ö'nün de bulunduğu 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ merkezli 2 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 tutuklama

Elazığ merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 3 Mart'ta gözaltına alınan 9 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında görevden ihraç edilen imamların da bulunduğu 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, L.Ö, S.D, F.Y, Ö.M. ve C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 4'ü kadın 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak, Ankara, Konya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 4'ü kadın 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Zonguldak Valiliği çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si kadın 4 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. AA