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FETÖ/PDY operasyonlarında 12 kişi tutuklandı

Yurt genelinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 12 kişi tutuklandı.

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FETÖ/PDY operasyonlarında 12 kişi tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada farklı operasyonlarda gözaltına alınan 20 zanlı, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren 2 kişi salıverilirken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan aralarında ev hanımı, emniyet personeli ve esnafın da bulunduğu 7 zanlı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Aralarında meslekten çıkarılan eski savcılar A.Ç, M.Ç, M.F.A, A.Ç ve F.Ö. ile eski hakimler A.Ç. ve E.Ö'nün de bulunduğu 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ merkezli 2 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 tutuklama

Elazığ merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 3 Mart'ta gözaltına alınan 9 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

Etiketler: izmir, fetö/pdy soruşturması
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