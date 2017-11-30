Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 7'si tutuklu 75 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davası 7-8 Şubat 2018'e ertelendi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İlhan İşbilen, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy, Alaeddin Kaya, Kazım Avcı, Dilaver Azim ile taraf avukatları ve bazı müştekiler katıldı. Sanık Hidayet Karaca ise tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden telekonferans sistemiyle duruşmaya bağlandı.

Müdahil Başbakanlığın avukatının da hazır bulunduğu duruşmada sanıklar ve avukatlara dosyaya giren belgeler ile tahliye konusundaki beyanları soruldu.

Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, sanıklardan Kazım Avcı ve Alaeddin Kaya'nın maruz kaldığı ağır bir hastalık nedeniyle cezaevinde hayatlarını yalnız sürdürüp sürdüremeyecekleri hususunda Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını talebinde bulundu.

Hakkında yakalama veya yokluğunda tutuklama kararı bulunan sanıklara ilişkin bu kararların devamını isteyen savcı, sanıkların "kırmızı bülten" ile aranmaları ve yurt dışında bulunduğu belirlenen sanıkların iadelerinin sağlanmaları hususunda Adalet Bakanlığına yazılan müzekkerelerin akıbetinin sorulması talep etti.

Avcı, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamını da istedi.

Heyetçe yaptıkları müzakerelerin ardından Mahkeme Başkanı Selfet Giray, ara kararları açıkladı.

Buna göre, Abdülkadir Aksoy, Alaeddin Kaya ve Kazım Avcı'nın sağlık durumları konusunda Adli Tıp Kurumundan rapor alınması kararlaştırıldı.

Varsa soruşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerini bildirmesi için dosyanın cumhuriyet savcısına verilmesine karar verilirken, haklarında yakalama ve yokluğunda tutuklama kararı bulunan sanıklar yönünden bu kararların devamına, "kırmızı bülten" ve iade talepleri konusunda da Adalet Bakanlığından cevap beklenmesine karar verildi.

Sanıkların tutukluluklarının devamı kararlaştırıldı. Sanıklardan İşbilen, Aksoy, Avcı ve Kaya'nın ilaçları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için cezaevi müdürlüğüne müzekkere yazılmasına da hükmedildi.

Dava, 7-8 Şubat 2018'e erteledi.