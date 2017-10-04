  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ'nün yurt müdürlerine 10'ar yıl hapis cezası

FETÖ'nün yurt müdürlerine 10'ar yıl hapis cezası

Kırşehir'de FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle kapatılan yurtların müdürlüğünü yapan 8 sanıktan 7'si, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖnün yurt müdürlerine 10ar yıl hapis cezası

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 8 yurt müdüründen 7'sine 10'ar yıl hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ ile itisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan yurtların müdürleri tutuklu sanıklar Cafer Çavdar, Yunus Çınar, Remzi Yıldız, Osman Üstün, Aysel Bingül, Mevlüt Ağır, Burhanettin Yaşar ile tutuksuz sanık Yurdagül Üstün ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanıkların son savunmalarını aldı.

Sanıklar, terör örgütüne destek amacıyla değil, ailelerinin geçimini sağlamak için kapatılan yurtlarda çalıştıklarını ileri sürerek, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Duruşmaya verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "örgüt yöneticiliği" suçundan yargılanan eski yurt müdürleri Cafer Çavdar, Yunus Çınar, Remzi Yıldız, Osman Üstün, Aysel Bingül, Mevlüt Ağır ve Yurdagül Üstün'ü 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklardan Burhanettin Yaşar'a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Etiketler: fetö, Kırşehir, yurt müdürleri
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