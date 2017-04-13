FETÖ'nün YTÜ'deki yapılanmasına yönelik davada ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) açığa alınan, aralarında 7 profesörün de bulunduğu 83 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, mahkeme heyeti 22 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesindeki büyük salonda görülen davanın 4. duruşmasında, 12 tutuklu sanık, 25 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.

Bazı tutuksuz sanıkların savunma yaptığı duruşmada, tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Savunmaları için süre talep eden sanıklara bir sonraki celseye kadar süre verilmesini karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının YTÜ rektörünün tanık olarak dinlenilmesi talebinin reddine hükmetti.

Mahkeme heyeti, dosyada sanıkların herhangi bir disiplin soruşturmasının olup olmadığı hakkında YTÜ'ye yazı yazılmasını kararlaştırarak, Mali Suçlar Araştırma Komisyonuna (MASAK) da yazı yazılarak sanıklar hakkında rapor hazırlanıp hazırlanmadığının sorulmasına, raporun olması halinde örneğinin gönderilmesinin istenmesini hükme bağladı.

Heyet ayrıca BTK ve KOM'a yazı yazılarak dava dosyasında telefon kullanan ancak örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" bulunmayan sanıkların bu dava dosyasında bulunan diğer sanıklar ile görüşmelerini bildirir HTS kayıtlarının ve herhangi bir "ByLock" kullanıcısı telefon ile irtibat kurup kurmadığı yönündeki bilginin acilen istenmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Prof. Dr. Abdullah Bal, Doç. Dr. Bülent Vural, Prof. Dr. Celal Kocatepe, Doç. Dr. Deniz Güney, Prof. Dr. Mehmet Uzunoğlu, Prof. Dr. Muğdeşem Tanrıöven, Doç. Dr. Tamer Çoşkun, Prof. Dr. Turgut Kocatürk ile öğretim üyeleri ve memurlar Bünyamin Yağcıtekin, Harun Akif Kabuk, İbrahim Özbek, Kadir Kahveci, Mehmet Rıfat Kamber, Muhammed Çetinkaya, Mustafa Başıbüyük, Mustafa Dağcan Şentürk, Osman Gürbüz, Özkan Şen, Selahattin Aydoğdu, Serdal Şahin, Yusuf Duman ile Köksal Avincan'ın üzerine atılı suçları işledikleri yönünde somut delillerin bulunması, delillerin tam olarak toplanmamış olması gibi gerekçelerle sanıkların ve avukatlarının tahliye taleplerini reddederek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, 29 Mayıs'a ertelendi.

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.