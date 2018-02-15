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FETÖ'nün YTÜ yapılanması davasında 21 sanığa hapis

FETÖ'nün YTÜ'deki yapılanmasına ilişkin yargılanan 21 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖnün YTÜ yapılanması davasında 21 sanığa hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki (YTÜ) yapılanmasına ilişkin, açığa alınan veya ihraç edilen, aralarında profesörlerin de bulunduğu 12'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada, 21 sanığa''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 9'ar yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık ve avukatlarının son savunmalarının ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Selahattin Aydoğdu hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi.

Heyet, sanıklar Abdullah Bal, Fatih (Fetullah) Karabiber, İbrahim Özbek, Muhammed Çinkaya, Mustafa Dağcan Şentürk, Osman Gürbüz, Serdal Şahin, Tamer Coşkun, Yusuf Duran, Mustafa Başıbüyük, Ergün Yaşar, İbrahim Eren, İbrahim Şener, Kürşat Hakan Oral, Muzaffer Aydın, Recep Uysal, Süleyman Hakan Sevilgen, Şaban Çetin, Harun Akif Kabuk, Mehmet Rıfat Kamber ve Bünyamin Yağcıtekin'in ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, tutuklu 12 sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

Hükmün açıklanmasının ardından sanık yakınları, karara tepki gösterdi. 

Kaynak: AA

Etiketler: YTÜ, mahkeme, FETÖ davası, fetö
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