FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 60 tutuklama

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 60'a yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri derinleştirilen soruşturmada yeni çıkarılan yakalama kararları doğrultusunda 8 zanlıyı daha gözaltına aldı.

Böylece operasyonun başlatıldığı 25 Temmuz'dan itibaren gözaltına alınanların sayısı da 125'e yükseldi.

Zanlılardan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken İzmir Adliyesine 74 şüpheli daha sevk edildi, bir zanlı Cumhuriyet Savcılığından serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliğine "Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak" suçlamasıyla çıkarılan 32 zanlı tutuklandı, 41 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önceden adliyeye sevk edilen 44 zanlıdan, FETÖ'nün sözde "Ege Bölge İmamı" N.K'nın (37) da aralarında bulunduğu 28'i tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Son tutuklamalarla birlikte operasyonun başladığı günden itibaren tutuklu sayısı 60'a ulaştı.

Zanlı 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, halen firari olan 12 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 25 Temmuz'da İzmir merkezli İstanbul, Muğla ve Aydın'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 131 şüpheliden 117'sini gözaltına almıştı.

Bazı örgüt mensupları Bornova'da toplantı halindeyken gözaltına alınmış, FETÖ'nün İzmir'de sözde "Altın Şehir" eyalet yapılanmasına gittiği ve şubat ayından bu yana faaliyette bulundukları tespit edilmişti. Örgüt mensuplarının kendi aralarında haberleşmek için yeni bir kriptolu program kullandıkları da belirlenmişti.

Şüphelilerin, örgütü ayakta tutmaya yönelik çalışmalar yaptığı, cezaevindeki örgüt üyelerine "yardım" adı altında para topladıkları, tutuklu FETÖ mensuplarıyla irtibat sağladıkları ve ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları iddia edilmişti.

Daha önce hakkında yakalama kararı bulunan, örgütün sözde "Ege Bölge İmamı" N.K. Bornova'da saklandığı evden kaçmak isterken gözaltına alınmıştı.