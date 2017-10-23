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Buradasınız : » » FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon

Kırşehir ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda FETÖ'nün yeni yapılanması içinde yer aldıkları ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

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FETÖnün yeni yapılanmasına operasyon

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Kırşehir'de yeniden yapılanma adı altında çalışmalar yaptığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Elde edilen bilgiler ışığında yaklaşık 6 ay fiziki takip yapan ekipler, örgütün yeniden yapılanması içinde yer aldıkları iddia edilen emekli ve özel sektör çalışanlarına Kırşehir ve Kastamonu'da operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda Kırşehir'de bir eski memur ile 2 kişi, Kastamonu'da da meslekten ihraç edilen bir öğretmen gözaltına alındı.

Şüphelilerin Kırşehir Emniyet Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, Kırşehir, kastamonu, operasyon
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