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FETÖ'nün yeni haberleşme ağı deşifre edildi

FETÖ'nün yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalara başladığı, FETÖ mensuplarının marttan bu yana "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programı kullandığı tespit edildi.

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FETÖnün yeni haberleşme ağı deşifre edildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen polis memuru Cumali K'nin örgüt mensuplarının kendisiyle yeniden irtibat kurmak istediği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Cumali K, ifadesinde, daha önce kendisinden sorumlu olan "mahrem imamların" evine geldikleri ve maddi manevi bir ihtiyacı olup olmadığını sorduklarını beyan etti. İtirafçı eski polis, evine gelen kişilerin ByLock'tan daha güvenilir bir program yükleyeceklerini söylediklerini belirterek, bilgisayar ve telefonuna "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programını yüklediklerini kaydetti.

2 aylık fiziki takip

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski polisin evine gelen 3 kişiyi takibe aldı. Ekipler, 2 aylık fiziki takibin ardından zanlıların, daha önce örgüt ile iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen memurların evlerini ziyaret ettikleri ve toplantılar yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, İdris D, Mahmut O. ve Mutlu D. gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Zanlıların, örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar yaptıkları, bu bağlamda "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programını memuriyetten ihraç edilen mensuplarının bilgisayar ve telefonlarına yükledikleri ve bunun aracılığıyla FETÖ üyeleriyle iletişime geçtikleri saptandı. Zanlıların ayrıca cezaevinde bulunan üyelerinin ailelerine ulaşarak, örgütten kopuşları engellemeye yönelik görüşmeler yaptıkları tespit edildi.

Bugüne kadar açılan FETÖ soruşturmalarında ismi geçmeyen zanlıların cep telefonları, HTS kayıtları ve hesap hareketlerinin de incelendiği soruşturmada, zanlıların örgüt içi itirafların önüne geçmek ve hala deşifre olmayan mensuplarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla hareket ettikleri belirlendi.

Etiketler: fetö, haberleşme prognamı, cryptnote, yeniden yapılanma
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