FETÖ'nün yargı ayağı hakim karşısına çıkacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına ilişkin 87'si tutuklu 129 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın Silivri'de görülecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili İsmail Uçar koordinesinde, 29 cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda yaklaşık 340 dava açıldı.

İstanbul ağır ceza mahkemelerinde açılan davaların bir kısmı görülmeye devam ederken, bazıları da verilen duruşma tarihlerinde başlayacak.

Bu hafta da örgütün adliye yapılanması hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 87'si tutuklu 129 sanık hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın duruşması, yarın Silivri cezaevinin karşısında yer alan duruşma salonunda yapılacak.

Dava, 25, 26, 27 ve 28 Nisan'da da devam edecek.

Tüm şüpheliler hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, 103 zabıt katibi, 8 mübaşir, 2 bilgisayar işletmeni, 3 yazı işleri müdürü, 2 icra müdürü, 2 teknisyen, 2 öğretmen, 3 hemşire, 1 bilgisayar mühendisi, 2 özel sektör ve 1 ev hanımı olmak üzere 129 şüpheliden 120'sinin adliye personeli, 9'unun ise farklı meslek gruplarına mensup olduğu belirtiliyor.

İddianamede, 122 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock/Eagle'' kullandığı, bunlardan 117'sinin adliye personeli olduğu kaydediliyor.

İddianamede, dosya kapsamında hemşire, öğretmen, ev hanımı, bilgisayar mühendisi ve özel sektörde çalışan şüphelilerin adliye çalışanı personelle ilgili örgüt adına sorumlu ''imamlık'' görevi yapmaları nedeniyle bu soruşturmaya dahil edildiği anlatılıyor.

Haftanın diğer FETÖ davaları

Bu hafta ayrıca FETÖ kapsamında açılan davaların bir kısımının da görülmesine devam edilecek.

Buna göre, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle inerek, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk'ün binasını işgal etmeye çalışan 58'i tutuklu 96 sanığın yargılandığı dava, yarından itibaren hafta boyunca devam edecek.

Duruşma, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) çalışanı 22'si tutuklu 26 sanığın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın duruşması da yarın yapılacak.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimine katıldıkları iddia edilen 10'u tutuklu, 74 askerin yargılandığı davaya, 25 Nisan Salı günü İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

FETÖ/PDY'nin, "takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği" iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 69 sanığın yargılanması 25, 26, 27 Nisan'da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Gül ile birleştirilen dosya sanığı CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanmasına 27 Nisan'da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin aralarında "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari sanık Said Sefa'nın da yer aldığı 29 sanığın yargılanması 27 Nisan'da yapılacak.