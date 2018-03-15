FETÖ'nün yakalanma korkusu gizli mesajlardan çıktı

Örgütün şifreli haberleşme ağı "Falcon" üzerinden gönderilen mesajların deşifre edilmesiyle, son dönemde örgüt üyelerine dikkat edilecek konulara yönelik talimatlar verildiği belirlendi.

Mesajlarda, örgüt üyelerine, gözaltı, tutuklama süreçlerinde yapılacaklar anlatıldı. Gözaltına alınma sırasında mensupların cep telefonlarını imha etmeleri istendi. Bir mesajda, bu konuyla ilgili, "Sıkıntılı bir anda birinci önceliğimiz cep telefonlarını patlatmak" denildi.

"Güvenlik" başlığıyla gönderilen mesajlarda, örgüt evlerinde alınacak tedbirler hakkında da bilgiler verildi.

Polislerin yapacağı teknik ve fiziki takip konularında çeşitli önlemler geliştiren örgüt, arabasıyla seyahat edenlerin takip konusunda hassas olmalarını istedi.

Bir mesajda, "Kimse resmi adreslerde kalmamalı. Cep telefonlarından, başka cep telefonları aranmamalı. Bunun kesinlikle izahını yapamayız. Buluşmalarımız üç kişiyi geçmemeli" talimatı verildi.

Talimatlarda evden çıkarken telefonun uçak moduna alınması ve bilinçli olarak çıkmaz sokağa girilmesi gibi önlemler de yer alıyor.

Kaynak: AA