  • 15 MART 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.897
    EURO 4.821
  • BIST 117799.68
    ALTIN 165.751
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün yakalanma korkusu gizli mesajlardan çıktı

FETÖ'nün yakalanma korkusu gizli mesajlardan çıktı

FETÖ'nün, örgüt üyelerinin yakalanmasını önlemek amacıyla çeşitli tedbirler alınması için talimatlar verdiği ortaya çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün yakalanma korkusu gizli mesajlardan çıktı

Örgütün şifreli haberleşme ağı "Falcon" üzerinden gönderilen mesajların deşifre edilmesiyle, son dönemde örgüt üyelerine dikkat edilecek konulara yönelik talimatlar verildiği belirlendi.

Mesajlarda, örgüt üyelerine, gözaltı, tutuklama süreçlerinde yapılacaklar anlatıldı. Gözaltına alınma sırasında mensupların cep telefonlarını imha etmeleri istendi. Bir mesajda, bu konuyla ilgili, "Sıkıntılı bir anda birinci önceliğimiz cep telefonlarını patlatmak" denildi.

"Güvenlik" başlığıyla gönderilen mesajlarda, örgüt evlerinde alınacak tedbirler hakkında da bilgiler verildi.

Polislerin yapacağı teknik ve fiziki takip konularında çeşitli önlemler geliştiren örgüt, arabasıyla seyahat edenlerin takip konusunda hassas olmalarını istedi.

Bir mesajda, "Kimse resmi adreslerde kalmamalı. Cep telefonlarından, başka cep telefonları aranmamalı. Bunun kesinlikle izahını yapamayız. Buluşmalarımız üç kişiyi geçmemeli" talimatı verildi.

Talimatlarda evden çıkarken telefonun uçak moduna alınması ve bilinçli olarak çıkmaz sokağa girilmesi gibi önlemler de yer alıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: yakalanma, FETÖ operasyonu, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER