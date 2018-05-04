  • 04 MAYIS 2018, CUMA

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FETÖ’nün yabancı öğrenciler sorumlusu tutuklandı

Samsun'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün yabancı öğrenci sorumlusu olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

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FETÖnün yabancı öğrenciler sorumlusu tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ üyelerinin deşifre edilmesi için çalışma yaptı.

Ekipler, FETÖ’nün Samsun’daki sözde yabancı öğrenciler sorumlusu olduğu iddia edilen Nusret Ç. ile öğrenci evleri sorumlusu olduğu öğrenilen eşi Kevser Ç'yi 7 gün önce İlkadım ilçesindeki hücre evinde gözaltına aldı.

Dün Samsun Adliyesine sevk edilen Kevser Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsi verilerek elektronik kelepçe takılmasına karar verilirken, polisteki sorgusu tamamlanan Nusret Ç. ise bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Nusret Ç., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, Samsun, yabancı öğrenci
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