  • 07 EKIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.619
    EURO 4.245
  • BIST 104137.48
    ALTIN 148.332
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' davasında ara karar

FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' davasında ara karar

Haklarında dava açılan ve aralarında muvazzaf askerlerle, merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu davada ara karar verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün uyuyan hücresi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen, aralarında muvazzaf askerler ile vali yardımcısının da bulunduğu 33'ü tutuklu 45 sanığın yargılandığı davada, 8 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında yapılan binada görülen duruşmada bazı tanıklar dinlenildi.

Tanık beyanlarından sonra sanık avukatları müvekkilleri yönünden tahliye talebinde bulundu.

Ara karar için mütalaasını veren duruşma savcısı, tutuklulukta geçen süre ile yargılamanın geldiği aşamayı göz önüne alarak, tutuklu sanıklardan Bora Öztekin, Mustafa Arslan, Mithat Dağlar ve Yunus Emre Alaca'nın tahliyesini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bora Öztekin, Mustafa Arslan, Mithat Dağlar, Yunus Emre Alaca, Şakir Er, Gökhan Küçük, Oğuz Küçükkılınç ve İsmail Kavurmacı'nın tahliyesine karar verdi.

Heyet, duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.​

Etiketler: fetö, uyuyan hücresi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER