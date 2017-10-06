FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' davasında 7. duruşma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 33'ü tutuklu 45 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşındaki binada yapılan 7. duruşmaya, biri başka suçtan tutuklu olmak üzere 33'ü tutuklu 45 sanık ile avukatları katıldı.

Sanık yakınlarının da takip ettiği duruşmada mahkemeye gelen evraklar okunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, örgütün asker yapılanmasının denetimini yapmakla görevlendirdiği belirtilen "murakıp" Hasan Pakır, merkeze alınan vali yardımcısı Şaban Erdoğan, Hasan Önder Demir, İsmail Sağızlı, Nihat Kaplan, Sezai Şaşmaz ve Mücahid Aydın'ın ''silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, aralarında 11'i kurmay 28 albayın da bulunduğu 38 kişi hakkında ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.