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FETÖ'nün üst düzey yönetcisi tutuklandı

FETÖ'nün eğitim kurumlarının üst düzey yöneticilerinden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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FETÖnün üst düzey yönetcisi tutuklandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgütün eğitim kurumlarının üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturma kapsamında gözaltına alınan, örgütün eğitim kurumlarının üst düzey yöneticilerinden olduğu ileri sürülen M.Ç, emniyetteki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtilen M.Ç, çıkarıldığı mahkemece, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Sosyal medyada örgüt propagandası yapma" suçlarından tutuklandı.

Etiketler: fetö, fetö eğitim, antalya, terör örgütü
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