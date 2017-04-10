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FETÖ'nün "üniversite abileri" adliyeye sevk edildi

Nevşehir merkezli 10 ilde FETÖ'nün "üniversite abileri" oldukları öne sürülen ve daha önce meslekten ihraç edilen bir astsubay ile 7 polis adliyeye sevk edildi.

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FETÖnün &quot;üniversite abileri&quot; adliyeye sevk edildi

Nevşehir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, daha önce KHK ile meslekten ihraç edilen ve "üniversite abileri" oldukları öne sürülen astsubay M.A. ile polis memurları A.Ş, A.D, E.A, Ş.Ö, Y.F, E.D. ve E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 5 Nisan'da Nevşehir, Elazığ, Sakarya, İzmir, İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Malatya ve Şanlıurfa'da çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Nevşehir, fetö, PDY, FETÖ operasyonu, fetö abileri
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