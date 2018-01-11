FETÖ'nün TSK'daki kriptoları "mahrem imamlar"ın itirafları ile deşifre ediliyor

Konya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, örgüt tarafından TSK'ye sızdırılan FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve itirafçı olan mahrem imamlar, sorumlusu oldukları kripto askerleri deşifre ederek örgütün çözülmesinde etkin rol oynadı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, daha önce alınan ifadeler doğrultusunda, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince bugüne kadar asker abisi olan 530 "mahrem imam" belirlendi.

Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik, 2017 Kasım ayından bu yana etaplar halinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 154 kişi gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 104'ünün, diğer soruşturmalar kapsamında daha önce tutuklandığı, 272'sinin ise arandığı öğrenildi.

Mahrem imamlar 885 kripto askeri deşifre etti

Yakalanan 154 mahrem asker abisinden, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan 98'inin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Diğer 56 kişi ise tutuklandı. Asker abilerinin emniyette verdikleri ifadelerinden, örgütün TSK'deki kripto yapılanmasında yer alan 885 asker deşifre edildi.

ByLock kullanmayan, örgüt abileriyle gizli toplantılara katılarak himmet veren kripto askerler hakkında, mahrem imamların ifadeleri doğrultusunda yakalama kararı çıkarıldı.

Belirlenen 885 kripto örgüt üyesinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, etaplar halinde yapılan operasyonlarda, örgütün TSK'ye yerleştirdiği 604 kripto askeri gözaltına aldı. Bunlardan 104'ünün daha önce başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklu oldukları, 177'sinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Muvazzaf askerlerden 408'i itirafçı oldu

Örgütün kripto yapılanması içerisinde oldukları için ByLock kullanmayan, deşifre olmamak için 15 Temmuz darbe girişimine katılmayan 604 askere etkin pişmanlık yasası anlatılarak örgütün çözülmesinde yardımcı olmaları istendi.

Yakalanan 604 muvazzaf askerden 408'i itirafçı olarak kendilerini nasıl gizlediklerine ilişkin bilgiler verirken, geriye kalan 196 kişi tutuklandı.

Etkin pişmanlıktan faydalanan mahrem imamların verdikleri ifadeler kapsamında çıkarılan örgüt şemasının, firari Adil Öksüz ve tutuklu bulunan Kemal Batmaz'a kadar uzandığı, bu kişiler hakkında elde edilen bilgilerin ilgili savcılıklara gönderildiği belirtildi.

Konya merkezli 27 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Muğla'nın Dalaman İlçe Jandarma Komutanı M.A'nın da gözaltına alınmasında mahrem abilerin verdiği ifadelerden yola çıkıldığı öğrenildi.

5 puan alana F-16 pilotluğu, bir alana yer subaylığı

İtirafçı askerlerin emniyette verdikleri ifadelere göre, örgütün TSK'de görevlendirilecek pilotlara özel önem verdiği, belirlenen kriterlere göre en yüksek olan 5 puanı alanların F-16 pilotu olarak görevlendirildiği, en düşük puanı alanların ise yer subayı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Hava Harp Okulundan mezun olduktan sonra pilotluk eğitimi için İzmir'in Çiğli ilçesine giden kripto askerlere mahrem abiler tarafından ev kiralanıp eşya alındığı, askerlerin bu masrafları daha sonra taksitler halinde ödediği, yeni subay oldukları için bankalarca verilen promosyonları himmet olarak mahrem abilerine verdikleri tespit edildi.

Kripto askerlerin, mahrem abilerinin talimatları doğrultusunda, örgüt üyesi olduklarını gizlemek için satın aldıkları içkileri tuvalete dökerek boş şişeleri kapı önüne koydukları bilgisini paylaştıkları öğrenildi.

Kaynak: AA