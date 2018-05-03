  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı kararı

Konya merkezli FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında, kripto örgüt üyesi olduğu tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi için gözaltı kararı verildi.

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FETÖnün TSKdaki kripto yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamında, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin ifadeleri doğrultusunda, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

TSK'de sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları ve örgütün askeri kripto yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerin, ortaokul ve lise öğrenimi sırasında örgütün "ışık evleri" olarak da bilinen öğrenci evlerinde yetişmiş, örgütün amaç ve ideolojisini benimsemiş, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen kişiler oldukları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin, FETÖ/PDY yönetimi tarafından kendilerine verilebilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır, "şakirtlik" seviyesi yüksek, üniversite tahsili sırasında dönemsel olarak başta talebe mesullüğü olmak üzere, askeri öğrenci abiliği yapmış kişiler olduğu öğrenildi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 34 ilde Konya merkezli eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: FETÖ operasyonu, fetö
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